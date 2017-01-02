’Önce namaz’ etkinliği gerçekleştirildi

Ebeveyn ve çocukların ailelerin bir arada sabah namazında buluşmalarının amaçlandığı ’Önce Namaz” buluşması 1 Ocak 2017 Pazar sabahı gerçekleşti.

Ebeveyn ve çocukların ailelerin bir arada sabah namazında buluşmaları amacıyla, Asfa Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen ’Önce Namaz’ buluşması 1 Ocak 2017 Pazar günü sabahı Ataşehir Mimar Sinan Camisi’nde gerçekleştirildi. Birlik, beraberlik, şehitler için bir araya gelinerek hep birlikte dua edildi. Ataşehir Mimar Sinan Camisi’nde düzenlenen programda, Ataşehir Müftüsü Şakir Final’in namaz konulu sohbetinin ardından, Kuran-ı Kerim ve temcid kıraati, umre çekilişi, ödül töreni ve dualar yer aldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda birinci olan öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Birlik, beraberlik, namaz emri ve ibadetinin herkes tarafından önemsenmesi ve farkındalığının oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe on binlerce kişinin katıldığı belirtildi.