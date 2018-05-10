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10 Mayıs 2018 17:49

Önce tartıştığı kişiyi vurdu, sonra ayırmak isteyenleri tokatladı

Kartal’da iki grup arasında çıkan tartışma sonrasında bir kişi, tartıştığı kişiyi ayağından vurdu, sonrasında ise ayırmaya çalışanlara tokat attı.

Önce tartıştığı kişiyi vurdu, sonra ayırmak isteyenleri tokatladı

10 Mayıs 2018 17:49

Saldırgan kavganın ardından olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz gün Kartal’da meydana geldi. İddialara göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğer grupta yer alan Hanifi Belek (42) isimli şahsı bacağından silahla vurdu. Yaralanan Belek, yerde acılar içinde kıvranırken, saldırgan ayırmaya çalışanlara tokat attı. Yaşanan olayın ardından saldırgan ve yerde yatan şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edilirken, vurulan Belek olay yerinde bulunanlar tarafından taksiye bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Belek’in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.




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