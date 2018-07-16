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16 Temmuz 2018 14:12

Öncü kardeşler Almanya’da tarih yazdı

Türk motosikletinin geleceği olarak gösterilen 14 yaşındaki Öncü kardeşler, bu kez Almanya’da şov yaptı.

Öncü kardeşler Almanya’da tarih yazdı

16 Temmuz 2018 14:12

MotoGP Rookies Cup’ta sezonun dördüncü ayağında iyi performansını sürdüren ikizlerden Deniz Öncü ilk günü lider bitirdi. İkinci yarışta ise bu kez Can Öncü harika bir zafer elde etti. Her iki yarışta da podyumda ilk ikiyi kaybetmeyen Türk sporcular, genel klasmanda da ilk iki sırada yer alıyor. Lider Can Öncü’nün 160, Deniz Öncü’nün ise 108 puanı var.


Dünyanın en büyük motorsporları organizasyonu MotoGP’nin altyapısı olarak gösterilen Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta heyecan devam ediyor. Türkiye’den 2003 doğumlu Öncü kardeşlerin mücadele ettiği sezonun dördüncü yarışı, Almanya’nın Sachsenring pistinde koşuldu.


Büyük heyecana sahne olan yarışta Öncü kardeşler, fırtına gibi esti. İlk günde Deniz Öncü 28.20.035’lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Yarışta ikinciliği ise ikizi Can Öncü kaptı. İkinci yarış gününde ise 28.19.408’lik derecesiyle Can Öncü birinci, Deniz Öncü de ikinci oldu. Almanya’da büyük bir zafere imza atan Türk sporcular, genel klasmanda da ilk ikide yer alıyor. Lider Can Öncü’nün 160, Deniz Öncü’nün de 108 puanı bulunuyor. Üçüncü sırada ise Çek pilot Filip Salac var.


Yarış sonunda Can Öncü, "Yarışa çok iyi bir başlangıç yaptım. Başladığım gibi de bitirdim. İlk gün motosikletimde yaşanan sıkıntı ikinci gün karşıma çıkmadı. Deniz de sürekli beni zorladı ama birinci bitirdiğim için çok mutluyum" açıklamasını yaptı. İlk gün kazanan Deniz Öncü de, "Tekrar podyumda olduğum için çok mutluyum. İkimiz de iyi bir yarış çıkardık. İlk gün ben ikinci gün ise o kazandı. Umarım sezonun geri kalanı da bu şekilde geçer" ifadesini kullandı.


Rookies Cup’ta sezonun beşinci yarışı 11-12 Ağustos’ta Avusturya’da gerçekleştirilecek.




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