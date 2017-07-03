Öncü kardeşler dünyayı sallamaya devam ediyor

Sachsering Pisti’nde büyük heyecana sahne olan ilk yarışı Deniz Öncü kazandı. İkinci yarışta ise Can Öncü gülen taraf oldu.

MotoGP’nin altyapısı olarak gösterilen Red Bull Rookies Cup’ta mücadele eden ikiz kardeşler Deniz ve Can Öncü, yükselen performanslarını sürdürüyor. 2003 doğumlu kardeşler, bu kez Almanya’nın Sachsering şehrinde ter döktü. Deniz Öncü ilk yarışta rakiplerini gerisinde bırakıp mutlu sona ulaşırken, Can Öncü ise ikinci yarışta güldü.

Genel klasmanda da Can Öncü’nün üstünlüğü devam ediyor. Kendi alanında başarılı bir performans gösteren Can Öncü, 107 puanla lider konumda bulunuyor. İkinci sırada ise 93 puanla İspanyol Aleix Viu yer alıyor. Viu’yu 85 puanlı Masaki takip ederken, Deniz Öncü ise son yarışlarda yakaladığı çıkışla 48 puanla 5. sırada.

Elemelerden istediği başarıları elde edememesine rağmen Rookies Cup’ın özel davetiyle yarışlarda yer alan Deniz Öncü, bu yolla yarışlara katılan ilk isim olarak tarihe geçmişti.

Öncü kardeşler, bir sonraki yarışlarına 5-6 Ağustos tarihinde Çek Cumhuriyeti’nde çıkacak.