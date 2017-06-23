Öncü kardeşler Hollanda’da piste çıkıyor

2003 doğumlu ikili, bu hafta sonu Assen Pisti’nde zafer arayacak. Red Bull Rookies Cup’ın ilk ayağında Can Öncü üçüncü, Deniz Öncü ise dokuzuncu olmuştu.

Türkiye’nin Kenan Sofuoğlu’ndan sonra yetişen genç pilot jenerasyonunun bir parçası olan Deniz ve Can Öncü kardeşler, Red Bull Rookies Cup’ta bu hafta sonu ikinci mücadelelerine çıkacak. Öncü kardeşler, Hollanda’nın Assen Pisti’nde zirve için yarışacak.

2003 doğumlu olmalarına rağmen hem Türkiye’de hem de Avrupa’da birçok başarı yakalayan ikili, MotoGP’nin altyapısı olarak gösterilen organizasyonda kendilerini kanıtlayarak sezon sonunda üst klasmanlara yükselmeyi planlıyor.

Öncü kardeşler, kariyerlerinin ilk Red Bull Rookies Cup mücadelesine İspanya’da çıkmıştı. Son turlarda müthiş bir atak yapan Can Öncü üçüncü olmuş, Deniz Öncü ise dokuzuncu sırada yer almıştı.

Elemelerden istediği başarıları elde edememesine rağmen Rookies Cup’ın özel davetiyle yarışlarda yer alan Deniz Öncü, bu yolla yarışlara katılan ilk isim olarak tarihe geçti.

Kardeşlerin aralarındaki rekabet de büyük

İkilinin, Red Bull Rookies Cup öncesinde de birçok derecesi bulunuyor. Can Öncü, 2015’te yapılan Avrupa SuperMoto Şampiyonası’nda ikinci olmayı başarmıştı. Ayrıca Türkiye’de Motocross ve Roadracing yarışlarında podyumun ilk sırasında yer almıştı. Deniz Öncü ise kardeşi Can’ın birinci olduğu Türkiye yarışlarında ikinci, Can’ın ikinci olduğu Avrupa yarışında ise birinci oldu.