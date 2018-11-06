Önder'den “Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı” ile ilgili açıklama

Ersoy Önder, katıldığı TV programında, “Doğu Akdeniz'deki ısınan sular” hakkında açıklamada bulundu.

Dr. Ersoy Önder açıklamasında, Münhasır ekonomik bölge kavramının, kıta sahanlığıyla birlikte kullanılan bir kavram olduğunu ve kara sınırından itibaren deniz mesafesine 200 mil mesafeye kadar uzatılabilen; bu mesafede hak sahibi devletin suni ada işletmesinden çeşitli yer altı ve yer üstü kaynaklarına ulaşabilecek seviyede imkân sağlayabilecek bir alan olduğunu söyledi. Ege denizinde ise münhasır ekonomik konusunun henüz belirlenmediğini ifade eden Önder, Karadeniz Bölgesin de ise bu bölgenin belirlendiğini söyledi.

“Bölgenin belirlenmesiyle ilgili büyük sorun yaşanıyor”

Dr. Önder açıklamasının devamında, münhasır ekonomik bölgenin nasıl belirlendiğine dair yaptığı açıklamalarda ise şunlara değindi;

‘‘Münhasır ekonomik bölge belirlenmesiyle ilgili aslında çok büyük sorun yaşanıyor. Ancak çok basit; Bakanlar Kurulu'ndan çıkan bir kararla Bakanlar Kurulu koordinatları belirliyor. Bu benim münhasır ekonomik bölgem diyor. Ancak Doğu Akdeniz gibi çakışmalı alanlar da süreç uzayabiliyor: Karadeniz de çakışmalı bir alandı ancak, üzerine oturulup konuşuldu ve çözümlenerek belirlendi. Ancak Doğu Akdeniz bölgesin de ise Türkiye, münhasır ekonomik bölgesiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Böyle bir açıklama olmadığı zaman Türkiye'nin açıklanmış olan bir münhasır ekonomik bölgesi olmuyor. Yunanistan'ın da kendine göre bazı tezleri var. Özellikle Rum kesiminin Kıbrıs'ın tamamında hak iddia ediyor olması, Avrupa Birliği üyesi olması ve Kıbrıs ile ilgili yapılan anlaşmalarda diğer ülkelere tüm Kıbrıs'ı temsil ediyor gibi gözükmesi bütün bu sıkıntıların en önemli sorunu olarak görülüyor” dedi.

“Türkiye'nin de kendince bir tedbir alması lazım”

Böyle karmaşık alanlarda birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Ancak Güney Kıbrıs ile Türkiye'nin bir anlaşması söz konusu değil. Yunanistan'ın iddiasına göre Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiş münhasır ekonomik bölgesi Antalya Körfezi ile Kuzey Kıbrıs'ın güneyinde kalan çok cüzi bir bölge olarak kalıyor. Türkiye'nin de kendince bir tedbir alması lazım. Yapılması gerekilen sahildaş ülkelerle ilişkilerin iyi tutulması ve bir komisyon oluşturulması. Bütün hadise Güney Kıbrıs'ın tüm Kıbrıs'ı işletiyor gibi gözükmesi; bu da diğer ülkelerin anlaşma yapmasına alt yapı oluşturuluyor ve askeri tedbirlerle çözümsüzlük uzuyor.