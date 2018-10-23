Onlar 'mektup arkadaşı'

Dede Torun Yaşam Merkezi'ndeki minikler, mektup kültürünün unutulmaması amacıyla hayata geçirilen ‘Mektup Arkadaşım' projesi kapsamında Tokat Yeşilyurt Çerkez Danişment köy okulundaki arkadaşlarıyla mektuplaştılar.

Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Dede Torun Yaşam Merkezi'ndeki minikler, 23-30 Ekim PTT Haftası'nda, ‘Mektup Arkadaşım' projesi kapsamında Tokat Yeşilyurt Çerkez Danişment köy okulundaki öğrencilere mektup yolladı. Gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutan mektupların unutulmaması, mektup yazarken ve gönderirken hangi aşamalardan geçtiğini öğrenmeleri için çocuklar, Tokat'taki arkadaşlarına mektup gönderdiler.

Sevgi dolu sözler kağıda döküldü

Gönüllerinden geçen sevgi dolu sözleri minik elleriyle kağıda döken çocuklar, mektupların yanı sıra hazırladıkları çikolataları, üzerlerinde ebru eserleri bulunan ayraçları, kuru, sulu ve pastel boyalar ile hikaye kitaplarını da Tokat'taki mektup arkadaşlarına yolladılar. Esenler'deki arkadaşlarının mektuplarından son derece mutlu olan Tokatlı minikler de ‘Mektup Arkadaşları'na cevaben mektup kaleme aldılar ve hediyeler gönderdiler. Dede Torun Yaşam Merkezi'nin eğitimcilerinin öncülük ettiği projeyle, mektup kültürünün unutulmaması amaçlanıyor.