Onlarca vatandaş ilk kez tatil yaptı

Her yıl binlerce öğrenciyi Çanakkale Kayalaraltı Sosyal Tesisleri’nde ücretsiz ağırlayan Zeytinburnu Belediyesi, bu yıl farklı bir projeye imza atıp maddi durum yetersizliği sebebiyle hayatlarında hiç tatil yapamamış aileleri tatile götürdü.

Yüzleri güldüren sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Sosyal İşler Müdürlüğü’ne kayıtlı yardıma muhtaç 80 vatandaş, hayatları boyunca unutamayacakları bir tatil yapmanın mutluluğunu yaşadı. Kaz Dağları’nın eteğinde yeşilin ve mavinin içe içe geçtiği Çanakkale Assos Kayalaraltı Sosyal Tesisleri’nde 5 yıldızlı otel konforunu aratmayan hizmetle ağırlanan aileler, tesiste gönüllerince tatil yaparken bol bol denize girip oyun oynayan çocukların ise keyfine diyecek yoktu. Her gün ayrı bir gezi turunun yapıldığı tatilde günün arta kalan zamanlarında Adatepe Köyü, Yeşilyurt Köyü, Zeus Altarı ve Behramkale’yi gezen aileler, hem Çanakkale yerlileri ile tanışıp yeni dostluklar edindi hem de esnaflardan hatıra amaçlı hediyelik eşyalar aldı.

Ailece botla tur keyfi

Assos’a eşi ve 3 çocuğuyla birlikte gelen ailelerden Musa Şen, “Sürpriz proje sayesinde 4 gün boyunca Assos Kayalaraltı Sosyal Tesisleri’nde eşim ve çocuklarımla birlikte tatil yaptım. Karşılaştığımız hizmetten çok memnun kaldık. Hayatımda ilk defa böyle eğleniyorum. Tatilimiz çok güzel geçti. Çocuklarım okula başlamadan önce güzel bir yaz tatili geçirmiş oldu. Bol bol yüzdüler, eğlendiler. Ailecek botla gezi turu yaptık. Üstelik burada yeni arkadaşlıklar da edindiler. Açıkçası çocuklarım daha tatil bitmeden eve dönüşün üzüntüsünü yaşamaya başladı. Bize ilk kez tatil yapma fırsatını yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama bu proje daha da genişletilmeli ve tüm yardıma muhtaç vatandaşlar projeden istifade edebilmeli, herkesin bu güzel duyguları yaşaması gerekir.” diye konuştu.

“Asgari ücretle geçinen ailelerin çok ihtiyacı var”

Tatilin evlilik yıl dönümlerine denk geldiğini ve bu yüzden iki mutluluğu bir arada yaşadığını belirten Musa Şen’in eşi Güldali Şen ise, “Bu yıl eşimle evliliğimizin 8’inci yılını geride bıraktık. Sürpriz tatil evlilik yıl dönümümüze denk geldi o yüzden şu an ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Evlilik yıl dönümü hediyesi almış gibi oldum. Assos harika bir yer her taraf yeşillik ve masmavi. Eşsiz bir doğa var burada. İlk defa böyle bir yer ile karşılaştım resmen şifa gibi bir tatil oldu. En önemlisi de tatilde bayanlara ait kapalı yüzme havuzunda yüzmeyi öğrendim ve yeni komşular edindim. Onlarla unutulmaz hatıralar yaşadım. Çocuklarım ve ben daha tatil bitmeden üzülmeye başladık. İnşallah gelecek yıllarda da bunun tekrarını istiyoruz çünkü yardıma muhtaç ailelerin bu tür tatile gerçekten çok ihtiyacı var. Normal şartlar altında eşim, ben ve 3 çocuğumla birlikte gelip burada tatil yapmamızın imkanı yoktu. Bizim gibi imkanı olmayan asgari ücretle geçinen daha birçok aile var. İşte bu yüzden projenin devam etmesini istiyoruz. Bu güzel tatili bize yaşatan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.