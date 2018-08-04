Onların kampüsü ofisler

Öğrenciler, bir yandan iş tecrübesi edinirken diğer yandan çalıştıkları firmalar tarafından teklif alma şansını yakalıyor.

Adayların üniversiteler arasında karar verme aşamasında olduğu bugünlerde seçilecek üniversitenin yalnızca iyi bir eğitim vermesi yetmiyor. Adayların beklentisi üniversitelerin alanında uzman, iş dünyasına yakın akademisyenleri, öğrenci odaklı değerleri ve en önemlisi henüz okurken öğrendiklerini sahada yani şirketlerde deneyimleyecek uygulama ve staj olanaklarına sahip olması. İşte bu aşamada eğitim ile çalışma hayatını bütünleştirmenin önemine inanan Bahçeşehir Üniversitesi, öğrencilerini henüz üniversite sıralarındayken gerçek bir iş deneyimi yaşama şansını CO-OP ile sunuyor.

BAU’nun yerli ve yabancı 2 bin 100 şirketle yaptığı işbirliği sayesinde öğrenciler yaz aylarında tam zamanlı; kış aylarında ise yarı zamanlı çalışarak mesleki deneyim kazanıyor. CO-OP Eğitim Modeli ile eğitim ve çalışma hayatını birleştiren BAU, bugüne kadar 4 bine yakın öğrencisine CO-OP deneyimi yaşama şansını sağladı.

Markalı dersler ile sektörel yenilikler keşfediliyor

Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin partner firmalarda çalışmalarının yanı sıra CO-OP’un tüm dünyadaki modellerden farklılaşan bir yanı da markalı dersler. Bu dersler sayesinde, iş dünyasının üniversiteye girebilmesi için tüm kapılar açılıyor. Öğrenciler, CO-OP Markalı Dersler adı altında tamamen profesyonel ekiplerce hazırlanan ve partner firmalarca açılan alana yönelik butik dersler alma şansına sahip oluyorlar. Markalı dersler vasıtasıyla öğrenciler, sektörel trendleri ve yenilikleri takip etme, firmalar ise akademik dünya ile işbirliği fırsatına kavuşuyor.

CO-OP ile iş imkânı kazandı

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun, CO-OP aracılığı ile tanıştığı ve şuan Marketing ve Unica Departmanı İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak görev yaptığı “Unilever” şirketinde çalışmakta olan İrem Çağlayan, CO-OP deneyimini şöyle anlatıyor: “CO-OP aracılığı ile Unilever’de HR VP’si Steven Gross liderliğinde yönetilen “2022 HR People Strategy” projesinin bir parçası oldum. Bahçeşehir Üniversitesi’nden 5 öğrenci olarak bu projeyi başarıyla tamamladık ve Unilever’in 2022 İnsan Kaynakları planına yön veren kişilerden biri olma şansını yakaladık. Benim için üst düzey yöneticilerle birlikte bir projede yer almak harika bir deneyimdi. Bununla birlikte bu proje bana Unilever’li olmanın yolunu açtı. Şu an Unilever’de İnsan Kaynakları’nda Marketing ve Unica Departmanı İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak çalışmaktayım.”