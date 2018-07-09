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09 Temmuz 2018 15:57

Onur Başar: “Bu sezon şampiyon olmanın bizim için anlamı ayrı”

Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar, Lefter Küçükandonyadis’in isminin verildiği bir sezonda şampiyon olmanın kendileri için çok anlamlı olacağını söyledi.

Onur Başar: “Bu sezon şampiyon olmanın bizim için anlamı ayrı”

09 Temmuz 2018 15:57


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 2018-2019 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe adına fikstür çekimine İdari Menajer Onur Başar katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başar, “Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 2018-2019 sezonunun tüm takımlara, hakemlere, taraftarlara ve futbol paydaşlarına hayırlı olmasını diliyoruz. Bu anlamlı sezonda, Lefter Küçükandonyadis sezonunda şampiyonluğun bizim için ayrı anlamı olduğunu da burada ifade etmek istiyoruz. Lefter Küçükandonyadis dendiği zaman akla saygı, sevgi ve dostluk gelir. Diliyoruz ki bu sezon da sahada rekabetin yüzde yüz olup, saha dışında dostluğun, birliğin ve beraberliğin en üst seviyede olması, tüm taraftarlara, tüm futbol paydaşlarına zevkli, çekişmeli bir futbol sezonu geçmesini diliyorum. Fenerbahçe olarak zor bir mücadeleyle başlayacağız. Bursaspor ile sahamızda çekişmeli bir maça çıkacağız. Ondan sonra 6. ve 11. haftada derbi maçlarına çıkacağız. Bu maçlardan önce ilk 5 maçımızı başarıyla, maksimum puanla kapatarak derbi maçlarına güçlü ve hazır olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.




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