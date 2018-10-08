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Önyargılı olmanın zararlarını tiyatroyla öğrendiler

Maltepe Belediyesince gösterimi yapılan “Burnu Düşen Kardan Adam” çocuk oyunuyla çocuklar, önyargılı olmanın zararları ile hayvanlara sevgi ve saygıyı öğrendi.


“Burnu Düşen Kardan Adam” çocuk oyununun gösterimi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ece Şeker'in yönettiği, Volkan Taha Şeker'in yazdığı ve Gürcan Ali Gül, Dilara Gülbay, Mehmet Ali Yılmaz ve Recep Günay'ın başrollerini paylaştığı oyunda sıcak bir Ekim sabahı, mahallede bir kardan adamın baş göstermesi ve akabinde herkesin bir şeylerinin kaybolmaya başlaması anlatılıyor. Oyunu büyük bir beğeniyle izleyen çocuklar, önyargılı olmanın zararları ile hayvanlara sevgi ve saygıyı öğrendi.

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