Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Anne olmak isteyen kadınlar için benzersiz ve bir o kadar da zor bir süreç olan gebelik döneminde ihtiyaç duyabileceğiniz her alanda bir rehber olma niteliği taşıyan bu kitapta gebelik ve doğum ile ilgili aklınıza takılan her soruya yanıt bulabileceksiniz. Yalın dili ve anlaşılır anlatımıyla herkesin yararlanabileceği bir kitap olan Hamilelik & Doğum bir kadının hayatındaki en özel an olan anne olmaya giden yolun her anında yanınızda olacak.