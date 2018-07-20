Op. Dr. Doğan: "Mide botoksu ile zayıflamak mümkün"

Dr. Mahmut Doğan, son dönemlerde sık kullanılmaya başlayan mide botoksu operasyonu ile zayıflamanın ve obeziteden kurtulmak mümkün olduğunu dile getirdi. Doğan, "Mide botoksu sayesinde erken tokluk hissi oluşuyor" dedi.

Genelde kırışıklıkları gidermek veya daha genç bir görünüme sahip olmak için kullanılan botoks yöntemi, obezite tedavisinde de kullanılıyor. İstanbul Cerrahi Hastanesi Obezite Cerrahisi Merkezi ’nden Dr. Mahmut Doğan, mide botoksu ile ilgili bilgi verdi. Doğan, mide botoksu ile fazla kilolardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

"5-6 ayda yaklaşık 15-20 kilo kaybedilebiliyor"

Mideye yapılan botoks enjeksiyonları ile 5-6 ayda yaklaşık 15-20 kilo kaybedilebildiğini belirten Doğan, "Bunun sebebi botoksun mide boşalmasını geciktirmesi ve erken doymaya neden olmasıdır. Botoksun bir diğer etkiside mide den salgılanan açlığı uyaran hormon gyrelin üzerine etkisidir. Yapılan çalışmalarda mide botoksu yapılan hastalarda bu hormonun salgılanmasının azaldığı gösterilmiştir. Böylelikle obezitenin tedavisinde botoks enjeksiyonu, midenin Anteplorik kısmına yapılması, günümüzdeki invazif bariatrik cerrahi girişimlerine kıyasla daha az komplikasyon görülmesi nedeniyle, alternatif bir tedavi yöntemi olarak kabul edilebilir.Yapılan çalışmalarda botoksun etkisinin, işlemden İki gün sonra başladığı ve kilo vermenin ise işlemden yaklaşık 1 ay sonra başladığını göstermiştir. Ortalama 4 ay içerisinde yüzde 15-20 civarında kilo kaybı sağlanabilmektedir. İlk botoks işleminden 6 ay sonra ikinci botoks işlemi yapılabilmektedir. Böylelikle mide botoksunun başarı oranı yükselmektedir" dedi.

"İşlem 15 dakika sürüyor"

Dr. Doğan mide botoksu işleminin yaklaşık 10 ile 15 dakika arası zamanda yapıldığını kaydederek, "Mide botoksu yaklaşık 10 ile 15 dakika arasında sürmektedir. Etkisi genelde işlemden 4 gün sonra ortaya çıkar. İlk etki olarak hastalarda, erken doyma etkisini görüyoruz. Bununla beraber hastalarda açlık hissinin oluşması da gecikmektedir. Buna bağlı olarak da hastalar birinci aydan sonra kilo vermeye başlarlar. Takriben mide botoksu uygulanan hastalarda, kilolarının yaklaşık yüzde 15 ile 20 arasında kilo vermeleri amaçlanmaktadır. Mide botoksunun etkisi yaklaşık 4 ile 6 ay arasında değişmektedir. İşlem sonrasında 2. defa veya 3. defa uygulamalar yapılabilmektedir. Başarı oranları ikinci uygulamadan sonra artma eğilimleri göstermektedir. Hastalarımızın yüzde yetmişbeş ile sekseni, ikinci uygulamadan sonra kilo verebilmektedirler. Mide botoksu uygulamasının en güzel tarafı, mide balonu takılan hastalarda erken dönemde ortaya çıkan bulantı, kusma, karın ağrısı gibi şikayetlerin görülmemesidir. Bugün baktığımız zaman, mide botoksu yapılan hastalar grubunda, mide botoksu uygulamasına bağlı olarak, hiçbir yan etki görülmemiştir. Son derece güvenli ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir" diye konuştu.

Mide botoksu ne zamandan beri uygulanıyor ?

Dr. Doğan, tarihçesiyle ilgili şunları belirtti: "Mideye uygulanan botoksun, tarihçesine bakarsak yaklaşık 14-15 yıldır uygulanmaktadır. Botoks sinir uçlarına etki eder ve bir takım kasların kasılmasına engel olur. Mide botoksu 2004 yılından beri kullanılıyor. Kabaca anlatmak gerekirse belirli oranlarda botoks maddesinin midenin çıkış noktasına enjekte edilmesiyle biz bu işlemi yapıyoruz. İşlem öncesinde hastaya mutlaka endoskopi yapılıp, midesinin değerlendirilmesi gerekir. Mide içerisinde botoks enjeksiyonuna engel olabilecek bir durum varsa, bunlar ne olabilir mesela mide ülseri olabilir. Mide çıkışında, midenin boşalmasını sağlayan pilor dediğimiz yapının deformasyonu gibi durumlarda mide botoksu işlemi yapılamamaktadır".

Dr. Doğan, obezite hakkında da bilgi verdi. Doğan, obeziteyle ilgili olarak şunları söyledi: ”Vücut kitle endeksi kırkın üstünde olduğu zaman, sınıf 3 obezite kategorisine girmektedir hastalarımız. Bu morbid obezite adını da almaktadır. Bu tür hasta grubunda önerdiğimiz en başarılı tedavi yöntemi, bariatrik cerrahi prosedürlerdir. Ancak günümüzde ameliyat yöntemlerinden korkan veya aşırı kilolu hastalarda ameliyat sonrası gelişecek kompliksyonları, riskleri azaltmak amacıyla bazı ameliyat dışı yöntemleride kullanmaktayız. Bunların başında en fazla kullanılan yöntem mide balonu uygulamasıdır. Şu an mide botoksunu da yaygın bir şekilde kullanmaktayız. Mide botoksu aynı mide balonu gibi hastalara uygulanır. Hastaya endoskopi yapılır. Botoks uygulamasından kabaca bahsedecek olursak. Aslında genellikle plastik cerrahların güzelleşme amacıyla hastalarına uyguladıkları bir yöntemdir. Bu bizim alanımızda, genel cerrahi alanında da uzun yıllardır kullanılmaktadır. Özellikle akalazya hastalığında, anal fissür hastalığında botoks uygulaması yaygın olarak yapılmıştır. Bununla beraber obezitenin tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır."