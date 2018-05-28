Op. Dr. Türkyılmaz, güzelliğin başarıya etkisini açıkladı

Dr. Burak Türkyılmaz, güzelliğin başarıya olan etkisini değerlendirdi. Op. Dr. Türkyılmaz, altın oranın güzellikte rolü hakkında da bilgi verdi.

Güzelliğin göreceli bir kavram olduğunu ve kişiden kişiye göre değişiklik gösterdiğini belirten Dr. Burak Türkyılmaz, güzelliğin başarıya etkisini konusunda değerlendirmelerde bulundu. Op. Dr. Türkyılmaz, günümüzde dış güzelliğe önem verildiğine dikkat çekerken, altın oranın güzellikte rolüne değindi.

Kimine göre iç güzelliğin kimine göre ise dış güzelliğin önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Türkyılmaz, ’’Güzellik, estetik bir değerdir. Güzel olarak değerlendirdikleriniz başkasına göre güzel olmayabilir. Subjektif bir kavram olan güzellik, kişiden kişiye ve kültürden kültüre farklılık göstermektedir’’ dedi.

’’Güzellik, kişiden kişiye farklı yorumlanır ’’

Güzelliğin bugüne kadar farklı farklı şekillerde yorumlandığını ifade eden Op. Dr. Türkyılmaz, ’’Margaret Hungerford, ’Güzellik, görenin gözündedir’ diyerek subjektif bir kavram olduğunu dile getirmiş, Eugene Delacroix ise ’Güzel hep güzeldir, zamanın önemi yoktur’ ifadelerini kullanmış, Aşık Veysel ise ’Güzelliğin on par’etmez, şu bendeki aşk olmasa’ şeklinde yorumlamıştır’’ diye konuştu.

Güzelliğin evrensel tanımlama kalıplarına sığmadığını belirten Op. Dr. Türkyılmaz, ’’Herkes için kabul görünen bir gerçek; dış güzelliğe olan önemdir. Artık herkes dış görünüşüne geçmiş yıllara nazaran daha çok önem veriyor. İnsanlar kendilerini olduğu gibi kabul etmek yerine, eksik ya da kusur olarak gördükleri bölgeleri değiştirebiliyor. Güzelliğin peşinden koşarak, daha fazlasını isteyenlerin yardımına estetik cerrahlar koşuyor’’ açıklamasında bulundu.

’’Estetik ameliyatlara olan talebin artmasında tanınmış kişilerin önemli rol oynuyor’’

Estetik ameliyatlara olan talebin artmasında tanınmış kişilerin önemli rol oynadığını söyleyen Op. Dr. Türkyılmaz, ’’İnsanlar kendilerini ekranda gördükleri kadın ya da erkekle kıyaslayarak estetik cerrahların kapısını çalıyor. Hatta rol model olarak gördükleri kişinin burnunu, gözünü, kaşını, dudağını ya da beğendiği herhangi bir yerini yaptırmak istiyor. Ancak bu noktada bir kişiyi taklit etmekten ziyade kişiye uygun olan estetik planlamanın daha uygun olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü her insanın altın oranı vardır. Bu altın oran kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Estetik ameliyatlar altın orana uygun olarak, kişiye özgün planlanmalıdır. Bu konuda hastaların bilinçlenmesi oldukça önemlidir’’ ifadelerini kullandı.

Estetik ameliyatların popüler kültürün bir parçası haline geldiğini dile getiren Op. Dr. Türkyılmaz, ’’İnsanların artık mevcut güzelliği ile yetinmeyip daha fazlasını istiyor. Güzellik, kişinin kendisini daha iyi ve daha özgüvenli hissetmesini sağlar. Ancak sadece bununla da sınırlı değildir. Günümüzde görüyoruz ki; iş hayatında başarılı olmanın yolu da güzellikten geçmektedir. Bu doğrultuda yaptırılan müdahalelere örnek vermek gerekirse, estetik ameliyatların büyük bir kısmını yüz ve burun estetiği oluşturduğunu belirtebiliriz’’ dedi.