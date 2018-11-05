Opera rüzgarı Kasım'da da sürüyor

Buna göre ayın ilk gösterimi Marnie ile 10 Kasım Cumartesi günü saat 20.55'te Akmerkez CinemaPink'te gerçekleşecek. Gösterimler, 22 Kasım Perşembe saat 20.55'te canlı yayınla sahnelenecek Mozart'ın Figaro'nun Düğünü ile devam edecek.

Operaseverler Kasım ayını Metropolitan Opera gösterimleri ile dopdolu geçirecek. Akmerkez CinemaPink salonlarının ev sahipliği yaptığı opera gecelerinde ayın ilk gösterimi 10 Kasım Cumartesi günü Marnie ile gerçekleşecek. Yapılan duyuruya göre New York'lu besteci Nico Muhly tarafından bestelenen opera saat 20.55'te başlayacak. 1950'lerde geçen hikayede güzel ve gizemli bir kadının çeşitli karakterlerini konu alıyor. ABD'li yazar Winston Graham'ın romanından uyarlanan opera Muhly'nin ikinci bestesi olma özelliği taşıyor.

Opera şöleni müzik dehası Mozart'ın eseri Figaro'nun Düğünü ile devam ediyor. Eser, 22 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te opera tutkunlarının karşısına çıkıyor. Figaro'nun Düğünü, altı kişilik bir aşk macerasını anlatıyor. Kont ve kontes; uşakları Figaro ve Susanna; hizmetçileri Cherubino ve Barbarina arasında geçen aşk ve intikam duygularının derinlemesine verildiği eser her çağda izleyenleri kendine hayran bırakıyor.