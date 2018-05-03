Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 11:48

Optimar anketine göre CHP tabanı HDP ve SP ile ittifak istemiyor

Optimar Araştırma yaptığı son ankette, seçmene önceki seçimlerde oy verdikleri ve oy vermeyi düşündükleri partilerin kurabileceği ittifaka ilişkin beklentileri sordu.

Optimar anketine göre CHP tabanı HDP ve SP ile ittifak istemiyor

03 Mayıs 2018 11:48



Optimar Araştırma yaptığı son araştırmada seçmene önceki seçimlerde oy verdikleri ve oy vermeyi düşündükleri partilerin kurabileceği ittifaka ilişkin beklentileri sordu. 7 Haziran, 1 Kasım ya da 24 Haziran seçimlerinde HDP’ye oy verdiğini ya da vereceğini belirten katılımcıların yüzde 74’ü HDP, CHP ile ittifak kurmalı şeklinde yanıt verdi.



Aynı şekilde 7 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde oyunu CHP’den yana kullanmış ya da 24 Haziran seçimlerinde CHP’ye oy vereceğini belirten seçmene de yöneltilen soruya verilen yanıtların oranları ise şöyle oldu:


“CHP, İYİ Parti ile ittifak kurmalı diyenler yüzde 47,5,


HDP ile ittifak kurmalı diyenler; 10,5,


SP ile ittifak kurmalı diyenler ise yüzde 3,4".



Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir yapmış olduğu değerlendirmede; “İyi Parti’nin ciddi bir baraj riski vardı bu ittifak ile o risk ortadan kalktı. Parti tabanlarının da bu ittifaka sıcak bakacaklarını düşünüyorum. Bu ittifaka ilişkin tabanı tamamen tükenmiş olan Saadet ve Demokrat Parti’ye ‘can suyu’ verildiğini söyleyebiliriz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
25
°
C
  • Cuma
    25°C
  • Cumartesi
    23°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç