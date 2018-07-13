Ordu Dernekler Platformu Başkanı Özkaya: “15 Temmuz’u unutmayacağız”

İstanbul’da faaliyet gösteren ve üç yüzden fazla Ordulu STK’nın bir araya gelmesiyle oluşan Ordu Dernekler Platformunun Başkanı Gülcan Özkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yazılı bir açıklama yaptı. Özkaya, açıklamasında 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı. 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen ve 250 vatandaşın şehit olmasına, binlerce vatandaşın da yaralanmasına sebep olan alçak darbe girişimi nedeniyle devlet ve millet el ele tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlendiğine dikkat çeken Özkaya, ”Tarihin hiçbir döneminde milletimiz, böyle bir alçaklıkla karşı karşıya kalmamıştır. FETÖ terör örgütü, milletimizin saf ve temiz duygularını istismar ederek güvenini kazanmış ve milletin vergileriyle alınmış silahları millete yöneltmek suretiyle bu hainliğe ve alçaklığa imza atmışlardır. Ama aziz milletimiz tıpkı Çanakkale’de, tıpkı Kurtuluş savaşında olduğu gibi memleketi hain ellere teslim etmemek için tüm ferasetiyle bu alçaklığa karşı çıkmış ve başarılı olmuştur. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, hatta çağrıdan önce darbe girişimini duyar duymaz tüm ülkede sokaklara çıkan ve çıplak elleriyle tankların karşısına dikilen aziz milletimiz, tarih boyunca unutulmayacak bir destana imza atmıştır. Biz de Ordulular olarak bu şanlı destanın ve bu alçaklığın unutulmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Özkaya, “15 Temmuz gecesi dimdik durarak ülkenin işgaline fırsat vermediği için Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, darbe girişimine karşı direnen bu aziz millete, kalkışma anında yaralanan tüm gazilerimize sonsuz teşekkür ederiz. Kendi vergileriyle alınmış silahlarla şehit edilen 15 Temmuz şehitlerimizi de saygıyla yâd ediyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizin ailelerine de sabırlar diliyoruz’ dedi.