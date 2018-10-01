Ordulular, Ordu Günleri İçin Kadıköy'de

4-7 Ekim tarihleri arasında Maltepe Etkinlik Alanı'nda “Ordu Burda İstanbul'da” sloganı ile gerçekleşecek 8. Ordu Günleri için, Ordulu STK'lar fındık dağıtımı ve folklor ekibi eşliğinde Kadıköy Meydanı'nda tanıtım yaptı.

“Ordu Burda İstanbul'da” sloganı ile gerçekleşecek 8. Ordu Günleri için Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) öncülüğünde organizasyonda görev alacak STK temsilcileriyle, yapılan kahvaltılı toplantının ardından Ordu'nun 8. Tanıtım Günleri için hazırlık çalışmaları kapsamında dün tanıtım ve duyuru amacı ile Kadıköy'e geçti. Kadıköy iskelesinde yürüyüş, folklor ekibi gösterisi, halka 10 bin paket fındık dağıtımı ve basın açıklaması ile son bulan tanıtım renkli görüntülere sahne oldu.

“Yeşille denizi birleştiren nadir vilayetlerden biriyiz”

Ordulular olarak İstanbul'da yaklaşık üçüncü büyük nüfusa sahip olduklarını söyleyen Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Dervişoğlu “700 bine yakın nüfusumuz var. Federasyon olarak yaklaşık 352 derneğimiz bulunmaktadır. Farklı vilayetlerden insanlara Ordu'nun değerlerini anlatarak kültürümüzü yaşatmayı hedefliyoruz” dedi. Amaçlarının genç nüfusa Ordu'yu yaşatmak olduğunu ifade eden Dervişoğlu, “Büyükşehir olduktan sonra 3 yıldızlı otel sayımızı yaklaşık 7'ye çıkardık. Yeşille denizi birleştiren nadir vilayetlerden biriyiz. Yapılan bu son tanıtım günlerinde ise hem Yenikapı'da hem de Maltepe'de birincilik elde ettik” diyerek cümlelerini tamamladı.

“Ordu Maltepe'ye taşınıyor”

Ordu'nun nüfusunun yaklaşık 1 milyon olduğunu söyleyen Ordu Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Sezer Turan, yaklaşık 1 milyon Ordulunun da İstanbul'da olduğunu ifade etti. Turan, “Sloganımızda da olduğu gibi Ordu Burda İstanbul'da. Buradan ulaşabildiğimiz herkese diyoruz ki Ordu'nun lezzetlerini, kültürünü, coğrafyasını, tarihini ve doğal güzelliklerini tanımak ve tanıtmak için Ordu Günleri'ne bekliyoruz” dedi.

Ordu Dernekler Federasyonu yöneticileri; 4 gün boyunca yerel ve ulusal sanatçıların konserleri, yemek yarışmaları, çocuk tiyatrosu, Ordu Tostu-Ordu Gazozu yeme içme yarışması ve daha birçok renkli etkinliğin yapılacağı, sporcuları, sanatçıları, siyasetçileri, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve halkı buluşturan Ordu Günleri'ne, Ordu'nun lezzetlerini tatmak, Ordu'yu ve Orduluyu tanımak için herkesi davet etti.