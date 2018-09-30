Organ nakli ile hayata tutunan çocuklar ve aileleri bir araya geldi

İstanbul Bakırköy'de organ naklinin önemine dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte, hayata organ nakli sayesinde tutunan çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Hayata Bağış Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldırımoğlu, “Canlıdan organ nakli konusunda Türkiye dünyada ilk sıralarda” dedi.

Organ naklinin önemine dikkat çekmek isteyen Hayata Bağış Derneği, organ nakli ile hayata tutunan çocukları ve ailelerini Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde düzenlediği etkinlikle bir araya getirdi. Düzenlenen etkinliğe gelen gençler ve çocuklar gönüllerince bir gün yaşarken, organ naklinin gerekliliğine de dikkat çekti.

“Canlıdan organ nakli konusunda Türkiye dünyada ilk sıralarda”

Hayata Bağış Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldırımoğlu, bölgedeki organ bağışı ile ilgili etkinlikler düzenlediklerini, bu etkinlikte de organ bağışı olan çocuklarla, aileleriyle bir araya geldiklerini kaydederek, “Canlıdan organ nakli konusunda Türkiye dünyada ilk sıralarda. İnsanlarımızın kadavradan yapılan nakiller konusunda en büyük korkusu sağlık sistemine olan güvensizlik. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Biz organ nakli konusunda beyin ölümü gerçekleşen hastaların yakınlarına soruyoruz. Siz organ bağışı kartı doldursanız bile göğsünüze organlarımızı bağışlıyorum diye yazı bile yazsanız mutlaka yakınlarımıza sormak zorundayız. Bu etkinliklerimizin amacı da bu. Canlıdan nakillerde bizim ülkemizde yıllık 3 bin 500 civarı organ nakli yapılıyor. Bunların büyük kısmı canlıdan canlıya yapılan organ bağışları. Bir yakınımızın bir ihtiyacı olduğunda organlarımızı canlıyken seve seve veriyoruz. Organ naklinde esas olan beyin ölümü gerçekleşmiş insanların organ bağışı. Biz de bu amaçla buradayız” diye konuştu.

“Organ birçok çocuğa umut ve hayat verebilir”

Etkinliğe katılan 17 yaşındaki Damla Taşkın, 16 gün önce organ nakli olduğunu ifade ederek, “Organ nakli için hastanede 3 ay diyalize girdikten sonra hemen annemden böbrek alarak organ nakli oldum. Ben organ nakli olmadan önce çok halsizdim iştahsızlık vardı bende. Organ nakli olduktan sonra yeniden doğmuş gibi oldum. İnsanlar organ vermeli. Öldükten sonra insanlar organlarını bağışlamalı. Organ birçok çocuğa umut ve hayat verebilir” dedi.

Çocuğuna 9 yıl önce organını bağışlayan Hayriye Yalçındağ ise çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, “Herkes organlarını bağışlasın, organ bekleyen çok insan var” şeklinde konuştu.