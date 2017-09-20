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20 Eylül 2017 10:07

Orge Enerji personel yetiştirmek için enstitü kuruyor

Elektrik taahhüt sektörünün önde gelen şirketleri arasında bulunan Orge Elektrik Taahhüt, hem kendi ihtiyacına dönük, hem de sektör için nitelikli çalışan yetiştirmek üzere Orge Enstitü’nün kuruluş çalışmalarına başladığını açıkladı.

Orge Enerji personel yetiştirmek için enstitü kuruyor

20 Eylül 2017 10:07


Beş yıldır halka açık ve borsada işlem gören bir şirket olarak hizmet veren ve elektrik taahhüt sektörünün önde gelen şirketleri arasında bulunan Orge Elektrik Taahhüt, ana faaliyetleri dışında, hem kendi ihtiyacına dönük hem de içinde bulunduğu sektör için nitelikli çalışan yetiştirmek üzere Orge Enstitü’nün kuruluş çalışmalarına başladığını açıkladı.


Şirket’in Ataşehir’de bulunan bir gayrimenkulünün renove edilerek Elektrik Enstitüsü ve Eğitim Merkezi haline getirilmesi amacıyla başlayan çalışmaların hızla ilerlediğini; eğitim faaliyetleri için de üniversiteler ve İŞKUR ile işbirliği arayışlarının devam ettiğini söyleyen Orge Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, "Bu çalışmayı öncelikle bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Bununla birlikte eğitimler ile şirket çalışanlarımızda önemli seviyede verimlilik artışı beklemekteyiz" dedi.



İlk etapta bin kişiye eğitim verecek


Türkiye İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı rakamlara göre Türkiye’de 3.3 milyon işsiz olduğunu söyleyen Orge Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, her ne kadar ‘İstihdam Seferberliği’nin etkisiyle işsizlikte bir düşüş yaşanıyor olsa da, ülkemizde halen 5 gençten 1’inin işinin olmadığını belirtti.


İstihdam Seferberliği’ne katkı yapmak amacıyla yaş, cinsiyet ve eğitim ayrımı gözetmeksizin başvuran herkesi elektrik taahhüt işlerinde çalışabilecek düzeyde yetiştirmek için yola çıktıklarının altını çizen Nevhan Gündüz, "Bu proje ile hedefimiz bir işte çalışmak isteyen vasıfsız elemanları alıp, elektrik konusunda yetiştirmek. İlk etapta bin kişiye eğitim vereceğiz ve ücretsiz olacak. Çıraklık, kalfa ve ustabaşılık eğitimi olacak. İsteyen bu üçünü de alabilecek. Kasım ayında ilk öğrencilerimizle eğitime başlamayı amaçlıyoruz. Başvuran ve belirli niteliklere haiz herkese eğitim verme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.




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