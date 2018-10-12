Orhan Gencebay'dan Arda-Berkay yorumu

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, sosyal medya hesapları üzerinden kendisine hakaret edenlere yönelik harekete geçti. Avukatı ve hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul adalet sarayına gelen Gencebay, savcılığa suç duyurusu dilekçesi sundu. Gencebay savcılığa sunduğu dilekçede, sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ve ailesine yönelik hakaret edenlerin tespit edilerek haklarında yasal işlem yapılmasını istedi. Gencebay adliye çıkışında avukatıyla birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Orhan Bey üzerinden Cumhurbaşkanlığına kadar hakaretler olunca mecbur kaldık”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan avukat Berrin Ayata, “Sosyal medya üzerinden saldırılar oldu. Orhan Bey üzerinden Cumhurbaşkanlığına kadar hakaretler oldu. 4-5 yıldır bu saldırılar var. Saldırılar artık Cumhurbaşkanlığı makamına kadar gidince mecbur kaldık. Çoğu gizli hesaptan yapıyor. Gerekli makamlardan soruşturmalar başladı” dedi.

“Doğadaki kötü şeylerin kalkmasını istiyorum”

Daha sonra bir açıklama yapan Orhan Gencebay ise “Hakaret sahibinindir aslında. Ben insanları kırmamaya özen gösteren biriyim. Bazı insanlarımız üzüyor insanları. İnsanın doğasında böyle şeyler de var. Ama ben doğadaki kötü şeylerin kalkmasını istiyorum. Fakat elimde olmuyor. İyi niyetimle buradayım. Kimseye kötülük yapmam mümkün değil. Dilerim o arkadaşlar da daha insan olma konusunda bilgilere sahip olsunlar” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının son günlerde gündemi meşgul eden Arda Turan-Berkay kavgasına ilişkin soruları üzerine Sevim Emre, "Biz o konularda bir şey söyleyemiyoruz" dedi.

Orhan Gencebay ise "Çok fazla ilgilendim diyemiyorum. O yüzden çok fazla yorum yapamayacağım. Tabi ki kimsenin kimseyi kırmasını istemem. Tatsız şeyler olmasın isterim. Ben bestelerimde de, estetiği, güzelliği, iyiyi, doğruyu, adaleti ve paylaşmayı anlatmaya gayret eden biriyim" diye konuştu.