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07 Ağustos 2018 12:36

Ortadoğu Grup, İstanbul’daki inşaat projeleri için kampanya hazırladı

Ortadoğu Grup, satışa sunduğu Resim İstanbul, Resim Yeni Nesil Eyüp ve Resim Mod Kağıthane projelerinde, Ağustos ayına özel kampanyalar düzenlediğini duyurdu.

Ortadoğu Grup, İstanbul’daki inşaat projeleri için kampanya hazırladı

07 Ağustos 2018 12:36



Ortadoğu Grup İcra Kurulu Üyesi ve İnşaat Grup Başkanı Nusret Kayhan Apaydın tarafından yapılan açıklamada; Sancaktepe’de inşaatını tamamladığı ve yaşamın devam ettiği Resim İstanbul projesinde, ’Konutta Devrim’ sloganıyla düzenlediği kampanyada Ağustos ayında daire sahibi olanlara 24 ay boyunca her ay 2 kira bedeli kazanma avantajı sunduğunu bildirdi. Projeye yatırım yapmayı düşünenlere yüzde 1 peşinat, 0,98 vade oranı ve hemen teslim avantajlarından faydalanabileceğini bildirdi.



Apaydın, Grup’un İstanbul’daki bir diğer projesi olan Resim Yeni Nesil Eyüp’te Ağustos ayı sonuna kadar geçerli kampanya ile 0,98 vade oranı, 120 ay banka kredisi imkânı, net yüzde 15 indirim ve 7 bin 400 liradan başlayan peşinat ile daireler hemen teslim edilip, tapuları hemen verildiğini belirtirken ticari üniteleri de yüzde 10 KDV indirimi ve hemen teslim avantajlarına sahip olduğunu kaydetti.



Nusret Kayhan Apaydın, Grup’un Kağıthane’deki projesi Resim Mod Kağıthane için ise yüzde 15 indirim, sadece yüzde 1 peşinat ve 0,98 vade oranı ile satışa sunulduğunu açıkladı.




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