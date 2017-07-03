“Ortak alanı satın almayın”

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı yapılarda bulunan ortak alanlar ile ilgili bilgi verdi. Günümüzde ise birçok site ve apartmanda ortak alanlar konusunda anlaşmazlık yaşandığını dile getiren Özelmacıklı “Sığınak, otopark, kömürlük, oyun ve spor alanları, teras çatılar ve çatı bahçeleri, yapıların dışında kalan boşluk alan ve bahçeler gibi yerler ortak yerlerdendir. Aslında bu yerlerde her kat maliki hak sahibidir. Bu alanların aksine sözleşme olmadıkça bireysel olarak kullanılması mümkün değildir. Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerler, ortak yerlerdir. Kat malikleri, anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine aksine sözleşme olmadıkça arsa payları oranında malik olurlar” dedi.

“Ortak alanlar satılıyor”

Gayrimenkul satışlarında depolu dükkan, bahçeli daire gibi birçok taşınmazda aslında ortak alanların satışa konu olduğunu ve problemin ilerleyen süreçte ortaya çıktığını belirten Özelmacıklı “Satışa konu taşınmaz profesyonel gayrimenkul danışmanı tarafından mimari projesi ve yönetim planı üzerinden kontrol edilmelidir. Daireye, dükkana veya dükkan deposuna, kömürlük, çamaşırlık, kapalı otopark veya sığınak gibi alanlar dahil edilirse ve bu şekilde satılırsa daha sonra kat malikleri bunun düzeltilmesini haklı olarak talep edebilirler. Çünkü, ortaklaşa korunma ve faydalanma için zorunlu olan alanlar, oybirliği bile olsa kiraya verilemez başka maksatla kullanılamaz. Lakin bazı inşaat firmaları bile bu eklenti gibi satıyor ve alıcılar mağdur ediliyor. Hatta bu durum, site yönetimi inşaat firması sonrasında kat maliklerine geçince ortaya çıkabiliyor. Yine kanuna aykırı yönetim planı maddeleri ile de bu tür alanların bir malikin kullanımına bırakılması da dava konusu edilebilir. Bununla beraber sığınak, otopark gibi mutlak ortak alanlar tüm kat maliklerininin mutabakatı veya muvafakatı ile dahi olsa başka bir amaçla zaten kullanılamaz” dedi.

“Yeni yönetmelik ile ortak alanlar artıyor”

Yeni planlı alanlar imar yönetmeliğinde ortak alanlara ilişkin de birçok düzenleme olduğunu söyleyen Özelmacıklı, “Teras çatılarda, çakıl, toprak, çim ve benzeri doğal örtüler ile kaplanarak iklime uygun bitkilendirme yapılabilecek. Yapının görünüşlerini ve bulunduğu çevrenin siluetini bozmayacak ve çatı sınırlarını aşmayacak şekilde bahçeler oluşturulabilecek. Artık yeni yapılarda bahçeler çatılarda olacak ve herkes tarafından kullanılabilecek” dedi.