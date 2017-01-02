Ortaköy’de yaşanan silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden Yunus Görmek Ihlamurkuyu Merkez Camii’inde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ortaköy’de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yunus Görmek için cenaze töreni düzenlendi. Ümraniye Ihlamurkuyu Merkez Camii’inde düzenlenen törene Görmek’in babası Erdoğan, annesi Meral, amcası Işık, kardeşleri Erdi ve Emre Görmek başta olmak üzere Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, yakınları arkadaşları ve yüzlere vatandaş katıldı. Talihsiz gencin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Törende Görmek’in babası Erdoğan ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Görmek için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Talihsiz gencin annesi Meral Görmek’in cenaze töreninde göz yaşlarına boğulduğu görüldü. Acılı anneyi yakınları teselli etti.

Görmek için edilen duaların ardından helallik alındı. Görmek alınan helalliğin ardından yüzlerce kişinin omuzlarında defnedilmek üzere Ihlamurkuyu mezarlığına götürüldü. Cenazeye katılan vatandaşlar “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atarak teröre tepki gösterdi.