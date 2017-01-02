Ortaköy’de yaşanan silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden Yunus Görmek Ihlamurkuyu Merkez Camii’inde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ortaköy’de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yunus Görmek için cenaze namazı düzenleniyor. Bugün ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak olan Görmek’in saldırının düzenlendiği gece kulübünde harçlığı çıkarmak için günü birlik çalıştığı öğrenildi. Aynı kulüpte amcası da çalışan Görmek saldırının düzenlendiği yılbaşı gecesi kulübe harçlığını çıkarmak için vestiyer olarak gitmişti. Talihsiz gencin yakınları Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Görmek’in babası Erdoğan Görmek taziyeleri kabul ederken sevenleri de acılı aileyi teselli etti.

Yunus Görmek’in amcası Işık görmek, “Vatan hainlerine karşı dikiz. Ben bile şehitliğe hazırım” dedi. Görmek’in amcasının oğlu Lokman Görmek ise, “Vatan için bayrak için bende hazırım gelsinler beni de vursunlar. Bir günlüğüne amcasının yanına çalışmaya gitmiş” diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Görmek, Ümraniye Ihlamurkuyu Merkez Camii’inde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.