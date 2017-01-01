Ortaköy saldırısında kadın güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti

Ortaköy’deki gece kulübü saldırısında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar’ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Ortaköy’de gece kulübünde yaşanan silahlı saldırıda özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar da hayatını kaybetti Karcılar’ın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Erdek’e götürüldü. Hatice Karcılar’ın kısa süre önce Beşiktaş Şehitler Tepesi’nde yaşanan bombalı saldırı sonrası sosyal medya hesabında, "Severek geldiğim, görmek için göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin" notunu paylaştığı görüldü.