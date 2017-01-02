Ortaköy saldırısında ölen Fatih Çakmak son yolculuğuna uğurlanıyor

Ortaköy’de ünlü bir eğlence mekanında yaşanan silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazede metanetini koruyan baba Hasan Çakmak,"Dayanacaksın ki alçaklar sevinmesin" dedi.

Ortaköy’de gece kulübü saldırısında hayatını kaybeden Özel Güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın cenazesi Bağcılar Yavuz Selim Camii’ne getirildi. Camii avlusuna gelen aile yakınları ve arkadaşları Çakmak için gözyaşı döktü. Babab Hasan Çakmak ise metanetini korudu. Fatih Çakmak’ın kısa süre önce Beşiktaş’ta yaşanan bombalı saldırıdan 3 dakika ile kurtulduğu öğrenildi.



"Dayanacaksın ki alçaklar sevinmesin"

Oğlunun ölüm haberini polislerden aldığını söyleyen Baba Çakmak," 2002’den beri bu işi yapıyordu. Ne diyebilirim ki terör işte. Öfkeli olsak ne olacak. Düşman belli değil birşey değil. Dayanacaksın ki alçaklar sevinmesin. Ben pazar günü öğrendim evinin önüne ambulans ve polisler gelince öğrendim. Beşiktaş’ta olan saldırıdan kurtulmuştu. Statta kurtuldu 3 dakika ile" dedi.

Çakmak’ın olay sırasında eğlence mekanına girerek içeridekilere olayı haber verdiğini belirten Çakmak’ın komşusu Murat Yılmazer ise," Herkesi seven , çocukları dahi seven, çocuklara bile selam veren bir arkadaşımızdı. Ben komşusuyum, O anda ilk saldırı oluyor, yanındakiler vurulunca saldırı var kaçın demek için içeriyi koşuyor. " Saldırı var kaçın diyor." Sonrada vuruluyor." diye konuştu.