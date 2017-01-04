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04 Ocak 2017 13:40

Ortaköy zanlısı, saldırıdan önce bu markete geldi

Ortaköy zanlısı, saldırıdan önce bu markete geldi

04 Ocak 2017 13:40

Yılbaşı gecesi Ortaköy’deki gece kulübünde hain terör saldırısını gerçekleştiren zanlının, saldırıdan 10 saat önce Başakşehir’de bir markete geldiği ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlının her gün alışveriş için gittikleri markete geldiğini öğrenen ilçe sakinleri, tedirgin olduklarını söyledi.
Yılbaşı gecesi Ortaköy’de gece kulübünde 39 kişinin ölümüne neden olan zanlının, saldırıdan 10 saat önce Başakşehir’de bir markete geldiği ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlının her gün alışveriş için gittikleri markete geldiğini öğrenen ilçe sakinleri, tedirgin olduklarını söyledi.

“Çok tedirgin oldum”
Çok tedirgin olduğunu belirten Özlem Yüksektepe, “Bu tarz meselelerde Başakşehir’in Kayaşehir’in adının geçmesi bile bizi ürkütüyor. Sonuçta çocuklarımız var. Okula gidiyorlar, geliyorlar. Güvende hissetmiyoruz. Umarım gerekli tedbirler alınmıştır. Devletimize güveniyoruz” şeklinde konuştu.

“Hemen dibimizde olması gerçekten kötü”
Ortaköy saldırganının, saldırıdan önce alışveriş yaptığı markete geldiğini öğrenen Öykü Orhan ise çok şaşırdığını belirterek, “Aslında beklenecek bir şey. Çünkü bu civarlarda olduğu söyleniyor. Gerçekten Ortaköy’deki Reina’daki saldırı için çok üzüldük hepimiz. Yani buradan çıkması ayrıca şaşırttı çünkü hemen dibimizde olması gerçekten kötü. Umarım en kısa sürede yakalanır” diye konuştu.



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