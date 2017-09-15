Ortodontik tedavi öncesi dişeti muayenesi şart

Doç. Dr. Süleyman Emre Meşeli, diş yapısındaki bozuklukların ağız bakımında zorluk yarattığını ve bunun da diş eti hastalıklarına davetiye çıkardığını söylüyor.

Ağız ve diş sağlığına giden yol, iyi bir bakım ve ağız hijyeninden geçiyor. Uzmanlar, diş ve dişetinde yaşanan problemlerin tedavisinde önceliğin hijyen olduğunu belirtiyorlar. Dişeti sağlığının kişinin ağız hijyeniyle bire bir ilişkili olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Emre Meşeli, dişlerde çapraşıklık ve diş dizisindeki bozukluklara sahip hastalarda, ağız bakımının daha zor olması sebebiyle dişeti hastalığının görülme riskinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Yrd. Doç. Dr. Meşeli, diş dizilerindeki bu bozuklukların tedavisinin ortodontik tedavilerle mümkün olabileceğinin altını çiziyor.

Ortodontik tedavide başarı dişeti sağlığına bağlı

Ortodontik tedavi amacıyla dişler üzerine yerleştirilerek dişlerin hareketlenmesine yardımcı olan teller ve braketlerin de hastalarda ağız bakımını zorlaştırdığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Meşeli, “Ortodontik tedavi sürecinde dişeti iltihapları, dişeti büyümeleri ve dişeti çekilmeleri gibi istenmeyen problemleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu istenmeyen durumlar ortodontik tedavi sürecinin durdurulmasına, geciktirilmesine sebebiyet verebileceği gibi aynı zamanda ortodontik tedavinin başarısını da olumsuz yönde etkilemektedir” diyor.

Yrd. Doç. Dr. Meşeli, Ortodontik tedavi öncesi dişeti sağlığının kazanılmasının önemine vurgu yapıyor: “Ortodontik tedavi için muayene olan hastalarımıza, tedavi öncesinde periodontologlar tarafından, dişetlerinin muayene edilmesini ve profesyonel diş yüzey temizliği işlemlerinin yapılmasını önermekteyiz.”

Dişeti sağlığının korunmasında işbirliği şart

Yrd. Doç. Dr. Meşeli, dişeti muayenesi sırasında tespit edilen ve ortodontik tedavi sürecinin aksamasına veya başarısızlığına sebebiyet verebilecek diğer problemlerin de ortodontik tedavi öncesinde mutlaka çözülerek dişeti sağlığının kazanılması gerektiğine vurgu yapıyor. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Emre Meşeli, kazanılan dişeti sağlığının ortodontik tedavi sürecinde korunması için hasta, ortodontist ve periodontologların işbirliği içinde olmasının şart olduğunu dile getiriyor.