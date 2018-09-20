Örümcek adam gibi duvara tırmanan hırsız yakalandı

Fatih'te duvara tırmanarak bir eve girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı. Hırsızın, “Gece Kartalları” olarak bilinen bekçiler tarafından yakalandığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Fatih'te sabaha karşı saat 06.15 sıralarında duvara tırmanarak bir eve girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, hırsızın örümcek adam gibi duvara tırmandığını gördü. Duruma hemen müdahale eden bekçiler, hırsızı yakalayarak duvardan indirdi. Hırsızın yakalanma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. 18 yaşındaki D.E. isimli hırsılık zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.