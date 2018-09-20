İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Örümcek adam gibi duvara tırmanan hırsız yakalandı

Fatih’te duvara tırmanarak bir eve girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı.

Fatih'te duvara tırmanarak bir eve girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı. Hırsızın, “Gece Kartalları” olarak bilinen bekçiler tarafından yakalandığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.


Fatih'te sabaha karşı saat 06.15 sıralarında duvara tırmanarak bir eve girmeye çalışan hırsız suçüstü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler, hırsızın örümcek adam gibi duvara tırmandığını gördü. Duruma hemen müdahale eden bekçiler, hırsızı yakalayarak duvardan indirdi. Hırsızın yakalanma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. 18 yaşındaki D.E. isimli hırsılık zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.