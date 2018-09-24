OSD Başkanı Yenigün: "Devletimiz ilk adımı attı"

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda çok hızlı bir şekilde sektöre can suyu olacak ilk adım atıldı. Atılan bu adımı çok değerli buluyor ve sektör adına devletimize gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

ÖTV matrahının yeniden düzenlenmesinin pozitif bir gelişme olduğunu kaydeden OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda sektöre can suyu olacak ilk adım hızla atıldı. Zaten hali hazırda pozitif bir hazırlık içinde olan bakanlığımız, bizleri kabul edip sektörel anlamda hassasiyetlerimize hızla kulak vererek gereken dolaylı ÖTV indirimini hayata geçirdi. Atılan bu adımı çok değerli buluyor ve sektör adına devletimize gönülden teşekkür ediyoruz. Binek otomobillere yönelik söz konusu düzenlemenin yanı sıra, hafif ve ağır ticari araçlar için de benzer düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilip açıklanacağından hiç şüphemiz yok açıklamasında bulundu.

Vergi yaklaşımı ve otomobillere uygulanan vergi sistemindeki değişiklik talebinin hızla olumlu bir şekilde karşılık bulduğunu belirten Yenigün, "Bu pozitif kararın ardından ticari araç kiralamasının önündeki engellerin kaldırılması, hurda teşviki için uygulamaya alınan sistemin yeniden yapılandırılarak satışları artırıcı etki oluşturacak seviyeye getirilmesi önemli görülen önlemler arasında görüyoruz. Başta kamyon olmak üzere, ağır ticari araç satışlarının teşvik edilmesi ise bir zorunluluk olarak gözükmektedir. Ayrıca, kur ve faiz baskısında dolayı finansmana ulaşmadaki zorlukların da giderilmesi için konut sektöründekine benzer atılımların hayata geçirilmesi en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.