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15 Temmuz 2018 15:50

Osman Şahin: "Gücü yeten ağalığı alsın"

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ağalık sistemine yeni gelen ve bundan sonraki senelerde geçerli olacak kurallar hakkında konuşan Altın kemerli Kırkpınar Ağası Hüseyin Şahin’in kardeşi Osman Şahin, "Yeni kurallarla ağalık daha güzel olacak.

Osman Şahin:

15 Temmuz 2018 15:50

Meydana çıkıp ağalığı alamayacaklarını bile bile para koyarak Edirne’yi rezil ediyorlardı. Şimdi çok güzel oldu" dedi.


Bu sene 657.’si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin final gününde Er Meydanı, kıyasıya mücadeleye sahne oluyor. Müsabakaları izlemek için Sarayiçi Er Meydanı’na gelen Altın kemerli Kırkpınar Ağası Hüseyin Şahin’in kardeşi Osman Şahin, İHA’ya açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıllara göre Kırkpınar’ın bu sene daha güzel geçtiğini belirten Şahin, “Kırkpınar bu sene daha hareketli, daha güzel. Başkanımız çok güzel organize etmiş” ifadelerini kullandı.



“Gücü yeten ağalığı alsın”


Ağalık sistemine gelen yeni kuralları da değerlendiren Osman Şahin, şunları söyledi:


"Altın kemerli ağa ağabeyim Hüseyin Şahin’di. Yeni kurallarla ağalık daha güzel olacak. Meydana çıkıp ağalığı alamayacaklarını bile bile para koyarak Edirne’yi rezil ediyorlardı. Şimdi çok güzel oldu. Gücü yeten alsın. Bence böyle daha güzel oldu. Başkanımız iyi bir sistem getirdi. Bundan sonraki senelerde daha iyi olacak. Parası olmayanın bu işe girmemesi lazım. Benim görüşüm bu."



"Ağalık gibi bir düşüncemiz yok"


Ağalığa aday olma gibi bir düşüncelerinin olmadığını da belirten Şahin, "Bizim ağalık gibi bir düşüncemiz yok. Ağabeyim o işi gördü, geçirdi ve rahmetli oldu. Biz onu unutturmamak için buralara geliyoruz. Yarı Edirneli oldu. Buradan ayrılamıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.




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