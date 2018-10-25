Osmanbey'de ortalığı birbirine katan taksiciler yakalandı

Osmanbey'de işlek bir caddede “yolcu alma” nedeniyle yol ortasında araçları durdurarak birbirine giren taksiciler Sivil Trafik ekipleri tarafından yakalandı. 451 lira ceza kesilen ve araçlarının bağlanacağı öğrenilen taksicilerden biri, “Pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı. Genç arkadaşın bilinçsizliğinden oldu” dedi.

Şişli Osmanbey Halaskargazi Caddesi üzerinde önceki gün saat 15.00 sıralarında 2 taksici, “yolcu alma” nedeniyle araçlarını durdurarak kavga etmişti. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırgan 2 taksiciyi çevredeki vatandaşlar ayırmıştı.

Sosyal medya çalışmasıyla bulundu

Olayın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, sosyal medyada yaptığı çalışmalar sonucunda kavgaya tutuşan taksicilerin kullandığı araçların plaklarını belirlerdi. Plakalardan taksicilerin kimliğini belirleyen polis, 34 THB 33 plakalı taksinin sürücüsünün Yasin Kemer (31), 34 TGA 74 plakalı taksinin ise sürücüsünün İbrahim Dizdar (74) olduğunu tespit etti.

451 lira para cezası kesildi

Yapılan çalışmanın ardından taksiciler sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Şubeye götürülen taksicilere, “Aniden yavaşlayarak sürücüleri tehlikeye düşürmek”, “kırmızı ışık ihlali”, “kural ve ihlallerle uymamak” ve “Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmamak” suçlarından 451 lira idari para cezası kesildi.

Araçları da bağlanacak

Ayrıca taksicilerin çalışma ruhsatı için başvuru yaptıkları ancak belgelerinin olmaması nedeniyle araçlarının Zeytinburnu'ndaki Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü'ne (TUHİM) götürülerek bağlanacağı öğrenildi. Öte yandan şubede işlemleri tamamlanan taksiciler, adli işlemleri yapılmak üzere Harbiye Polis Merkezi'ne sevk edildi. Taksicilerden İbrahim Dizdar şube çıkışında, “Gayet tabi biz arkadaşız. Onun biraz bilinçsizliğinden dolayı kavga ettik. Ben 48 yıldır taksiciyim, hiç kimse böyle bir şey olmasını istemez” dedi.