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Osmanbey'de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada

Osmanbey’de işlek bir caddede 2 taksi şoförü, yol ortasında araçlarını durdurarak yolcu alma nedeniyle tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Osmanbey'de işlek bir caddede 2 taksi şoförü, yol ortasında araçlarını durdurarak yolcu alma nedeniyle tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Osmanbey Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, semtin en işlek caddesinde 2 taksi şoförü yolcu alma nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından yol ortasında araçlarından inen sürücüler, güpegündüz tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Saniyelerce kavga eden sürücüleri, çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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