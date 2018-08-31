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31 Ağustos 2018 10:52

Osmanlı döneminden kalma mezarı kazan şahıslar yakalandı

İçerenköy Mezarlığı’nda Osmanlı döneminden kalma tarihi mezarı kazan 3 şahıs yakalandı.

Osmanlı döneminden kalma mezarı kazan şahıslar yakalandı

31 Ağustos 2018 10:52

Şahıslar emniyete götürülürken, tarihi mezarın kazıldığı ve mezar taşlarının yıkıldığı görüldü.


Olay, Kadıköy’deki İçerenköy Mezarlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre, dün gece saat 02.00 sıralarında mezarlığa gelen 3 şahıs, mezarlıktaki 3 adada Osmanlı döneminden kalma tarihi mezarı kazmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mezarın bir kısmını kazan ve mezar taşını düşüren kişileri yakaladı. Şahıslar emniyete götürülürken, tarihi mezarın kazıldığı ve mezar taşlarının yıkıldığı görüldü.


Yakalanan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.




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