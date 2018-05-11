Birçok etkinliğin yanı sıra, Osmanlı geleneği olan "Askıda ekmek" uygulaması Ramazan Ayında Bağcılar’da yaşatılmaya devam edecek.

Bağcılar Belediyesi, sayılı günler kala 11 Ayın sultanı Ramazan- Şerif için tamamladığı hazırlıkları ve vereceği hizmetleri düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda düzenlenen toplantıya Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda, İftar bileti uygulaması, sokak iftarlarından ünlü isimlerin katıldığı kültür programlar, Osmanlı geleneği olan Askıda Ekmek Çalışması anlatıldı. Ramazan ayı boyunca her gün 22 mahallede kurulacak Bereket Sofralarında 130 bin ilçe sakini birlikte iftar yapabilecek. Ayrıca Bağcılar Belediyesi Mardin, Bitlis ve Almanya’da kardeş şehir Hamm’da iftar sofraları kuracak. 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi yardımında bulunulacak ve 1500 kişiye de İftar Bileti dağıtılacak. “Askıda ekmek” uygulamasıyla vatandaşlar, bir ekmek de ihtiyaç sahipleri için fırınlardaki sepetlere koyacaklar. Etkinlik alanlarında ise kurulacak 60 stantta yöresel ürünlerini tanıtılacak.

“Burada gönlümüz bir soframız bir ve herkes ev sahibi”

Ramazan ayı boyunca yapılacak hizmetleri anlatan Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lokman Çağırıcı, “Ramazan ayının ikliminden istifade ederek gönülleri hoş etmenin, aynı inanca sahip olan insanlarımız ile aynı sofraya oturmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bu sene 130 bini aşkın Bağcılarlı hemşehrilerimiz ile birlikte gönül sofraları ile buluşmayı hedefliyoruz. Burada gönlümüz bir soframız bir ve herkes ev sahibi sloganı ile başlıyoruz yolculuğumuza” şeklinde konuştu.