Osmanlı Ocakları Doğu Anadolu bölge başkanlığı Erzurum oldu

Osmanlı Ocakları’nda, Doğu Anadolu birinci bölge başkanlığının Erzurum’a verildiği açıklandı. Ayrıca, Doğu Anadolu birinci Bölge Başkanlığına ve Erzurum İl Başkanlığı görevine Ersin Akveranlı’nın atandığı bildirildi.

Osmanlı Ocakları’nda Doğu Anadolu birinci bölge başkanlığının Erzurum’a verildiği açıklandı. Yapılan yazılı açıklamaya göre; Doğu Anadolu birinci bölge başkanlığına ve Erzurum il başkanlığı görevine da Ersin Akveranlı’nın atandığı bildirildi.

Dernekten yapılan açıklanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Ersin Akveranlı, Osmanlı Ocakları’nın kurulduğu günden beri Osmanlı Medeniyetini, Kültürünü yaşamak ve yaşatmak için çalışan ve Osmanlı Ocaklarının dergi çalışmalarını yürüten kuruculardan biridir. Aynı zamanda Ersin Akveranlı Osmanlı Ocakları dergisinin ilk yazı işleri müdürüdür. Atamalar hem Türkiye’de hem de dünya genelinde devam edilecektir. Osmanlı Ocakları, Osmanlı kültürüne hizmet etmek isteyen herkese kapılarımız açık olup, artık Erzurum’da da Osmanlı kültürü ve medeniyetinin yaşanması, öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda da yoğun çalışmalar yapılacaktır".