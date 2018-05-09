Osmanlıca Yarışması’nda birinci belli oldu

Finale kalan 6 okul, yarışmayı kazanmak için yazım yanlışı, hata bulma, kelime anlamı ve kitabe okuma kategorilerinde ter döktü. Kıyasıya bir rekabet sonunda Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi, Uluslararası Eğitimciler Derneği ve Hayrat Vakfı tarafından il genelinde hayata geçirilen “Liseli Gençler Osmanlıca Yarışıyor” projesinde sona gelindi. Gençlere yabancı dili sevdirmek ve Osmanlıcayı öğretmek amacıyla 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflar arasında gerçekleştirilen yarışmaya 39 ilçede bulunan 96 liseden 5 bin öğrenci katıldı.

2 ay verilen Osmanlıca eğitimini tamamlayan öğrenciler arasında yapılan elemeler sonucunda 6 okul finale kaldı. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda yapılan yarışmanın son ayağında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bağcılar Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, Avcılar Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi jüri karşısına çıktı.

“Aynı puanı paylaşan okullara yedek sorular soruldu”

Her okulu 3 öğrencinin temsil ettiği yarışmada finalistler yazım yanlışı, hata bulma, kelime anlamı ve kitabe okuma kategorilerinde mücadele etti. Çok heyecanlı oldukları gözlenen öğrencilere arkadaşları alkışlarıyla destek verdi. Jüri üyeleri, kıyasıya bir rekabet içinde geçen yarışmada 1’inci ve 2’nciyi belirlemekte zorlandı. Aynı puanı paylaşan okullar arasında birinciyi seçmek için yedek sorular soruldu. Yarışmayı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olarak bitirdi. İkinciliği Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncülüğü ise Bağcılar Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi aldı.

Başarılı gelenlere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Hayrat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Metin Uçar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz verdi.

“Geçmişini bilmeyen geleceğe yürüyemez”

Öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci şöyle konuştu: “Bu yarışmada öğrencilerimizin ne kadar heyecanlandıklarını beraberce gördük. Bu ne demek bu konu onlar için çok önemli. Bu konuyu çok önemsiyorlar.”

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan: “Bu yarışmadaki amaç geçmişimizle günümüz arasındaki köprüyü sağlamlaştırmak köprüyü tekrar inşa etmek. Yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: “Geçmişini tarihini bilmeyen geleceğe yürüyemez. Güzel bir çalışma ve güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum”

Metin Uçar: “Bu tür çalışmalar artarak ve başarılı olarak devam ediyor. Bu projeye katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum”