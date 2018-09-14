Osmanlı'nın “Amin Alayları” geleneği Eyüpsultan'da yeniden yaşatılıyor

Osmanlı kültürünün zenginliklerinden biri olan ve çocuklara okuma isteğini aşılayan Amin Alayları, Eyüpsultan'da yeniden hayat buldu.

Osmanlı'da eğitime yeni başlayan çocukların okul korkusunu gidermek, onlara okuma isteğini aşılamak ve arkadaşlarıyla kaynaştırmak amacıyla düzenlenen “Amin Alayları” Eyüpsultan'da yaşatılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği Amin Alayları'na, okula yeni başlayacak olan 500 öğrenci, velileri ve öğretmenleri katıldı.

“Bir geleneği yaşatmaya çalışıyoruz”

Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen Amin Alayları renkli görüntülere de sahne oldu. Etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve ilçe protokolü de katıldı. Amin Alayları ile ilgili açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın yaşatılan gelenek ile okula yeni başlayacak olan çocukların ilçenin üst düzey yöneticileri ile sohbet etme imkanını bulduklarını söyledi. Geleneğin bu yıl ikincisi yaptıklarını ifade eden Aydın, “Bu sene ikincisini yaptığımız bir geleneğimiz Amin Alayları. Eskiden özellikle Osmanlı dönemlerinde çok yaygın olan köklü bir gelenek. Okula yeni başlayan çocuklarımıza, o farkındalığı yaşatmak adına bir etkinlik. Çocuklarımız okula yeni başlarken, şehirlerindeki üst düzey yöneticilerin makamlarını ziyaret ediyorlar. Onların meslekleri ve işleriyle ilgili bilgi alıyorlar ve belki ilerde seçecekleri mesleklere ilham alıyorlar. Aynı zamanda hediyeleşme, üst düzey yöneticilerle sohbet etme imkanı buluyorlar. Böylece Eyüpsultan'da bir geleneği yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Amin Alayları'na katılan öğrenci ve veliler de Osmanlı geleneğini beğendiklerini söyledi. Çocuğu ile birlikte etkinliğe katılan Nilgün Avcı, “Güzel bir etkinlik, daha önce böyle bir etkinliğe katılmamıştık. Çocuklar için güzel olduğunu düşünüyorum. Çocuğum eğleniyor” dedi.

Programda okunan duaya, çocuklar ellerini açarak "amin" dedi. Ardından sahnelenen Hacıvat-Karagöz oyunu da çocukların beğenisi topladı. Hacivat ve Karagöz gösterisinin yapılmasının ardından çocuklar, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye binalarını ziyaret etti.