Osmanlıspor ağırlık çalıştı

Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Mor-sarılı ekip, günün ilk antrenmanına core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla başladı. Egzersiz lastikleriyle yapılan özel çalışmanın ardından dayanıklılık koşusu yapan oyuncular daha sonra dar alanda pas çalışmasına geçti. Günün ilk antrenmanı dar alanda 3 takımın 5 pasa dayalı, dönüşümlü olarak oynadığı çift kale maç ve ardından açma-germe egzersizleriyle son buldu. Mor-sarılılar, hazırlıklarını bu akşam 18:30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.