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05 Temmuz 2017 14:03

Osmanlıspor ağırlık çalıştı

Önceki gün Batıkent Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Başkent ekibi, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Osmanlıspor ağırlık çalıştı

05 Temmuz 2017 14:03

Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Mor-sarılı ekip, günün ilk antrenmanına core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla başladı. Egzersiz lastikleriyle yapılan özel çalışmanın ardından dayanıklılık koşusu yapan oyuncular daha sonra dar alanda pas çalışmasına geçti. Günün ilk antrenmanı dar alanda 3 takımın 5 pasa dayalı, dönüşümlü olarak oynadığı çift kale maç ve ardından açma-germe egzersizleriyle son buldu. Mor-sarılılar, hazırlıklarını bu akşam 18:30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.




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