Osram'a uluslararası İnovasyon Ödülü

Osram, Automechanika 2018'de Elektronik Ekipman ve Sistemler kategorisinde en iyi ürün ödülüne layık görüldü.

Frankfurt Ticaret Fuarı'nda düzenlenen LEDriving'in bu sene 20'incisi gerçekleştirildi. Bağımsız uzmanlar jürisi tarafından Osram LEDriving'in bir otomobil için ürettiği araba farları Elektronik Ekipman ve Sistemler kategorisinde 120 aday arasından sıyrılarak inovasyon ödülüne layık görüldü.

Yapılan şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Osram Türkiye CEO'su Can Dikmen, “Automechanika İnovasyon Ödülü ileri teknoloji stratejimizi ve ürünlerimizin kalitesini onaylamak adına mükemmel bir gösterge olarak öne çıkıyor. VW Golf VII için özel olarak geliştirdiğimiz LEDriving farı ile VW modeli için en son teknoloji aydınlatma çözümünü sunuyoruz. Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile de bu başarımıza katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.