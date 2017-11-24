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24 Kasım 2017 10:28

Östersunds, tarih yazmaya devam ediyor

Galatasaray’ı eleyerek Avrupa’da yoluna devam eden İsveç ekibi Östersunds, UEFA Avrupa Ligi’nde evinde Zorya’yı yenerek, gruptan çıkmayı garantiledi.

Östersunds, tarih yazmaya devam ediyor

24 Kasım 2017 10:28


UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci maçında Östersunds, sahasında karşılaştığı Zorya Luhansk’ı 2-0 mağlup etti. İsveç ekibi böylece puanını 10 yükseltti ve 1 maç kala gruplardan çıkmayı garantiledi. Östersunds’un lider bulunduğu grupta Athletic Bilbao 8 puanla ikinci, Zorya Luhansk 6 puanla üçüncü ve Hertha Berlin ise 4 puanla sonuncu sırada yer alıyor.


Östersunds, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön elemesinde Galatasaray ile karşılaşmıştı. İsveç temsilcisi, sarı-kırmızılıları 2-0 ve 1-1’lik skorlarla kupanın dışında bırakmayı başarmıştı.




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