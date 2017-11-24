Östersunds, tarih yazmaya devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci maçında Östersunds, sahasında karşılaştığı Zorya Luhansk’ı 2-0 mağlup etti. İsveç ekibi böylece puanını 10 yükseltti ve 1 maç kala gruplardan çıkmayı garantiledi. Östersunds’un lider bulunduğu grupta Athletic Bilbao 8 puanla ikinci, Zorya Luhansk 6 puanla üçüncü ve Hertha Berlin ise 4 puanla sonuncu sırada yer alıyor.

Östersunds, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön elemesinde Galatasaray ile karşılaşmıştı. İsveç temsilcisi, sarı-kırmızılıları 2-0 ve 1-1’lik skorlarla kupanın dışında bırakmayı başarmıştı.