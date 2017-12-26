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26 Aralık 2017 11:28

Otizmli çocukları konuşturan ’Tolkido’ Arıkovanı’nda

Otizmli çocuklar, beyin ve sinir sisteminin farklı yapısı ve işleyişi nedeniyle iletişim problemi ve konuşmada zorluk yaşayabiliyor.

Otizmli çocukları konuşturan ’Tolkido’ Arıkovanı’nda

26 Aralık 2017 11:28

Bunun için de kişiselleştirilmiş özel eğitimlere ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayar mühendisi iki gencin oluşturduğu Tolkido konuşma kartları eğitim sürecini oyunlaştırarak özel yetenekli bu çocukları konuşmaya teşvik ediyor. Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda fonlamaya açılan Tolkido, destek bekliyor.



Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, umut dolu bir projenin daha destek bulmasına katkı sunacak. Türkiye’deki 350 binden fazla otizmli çocuğun iletişim problemine çare olacak ’Tolkido - Otizmli Çocukları Konuşturan Kartlar’, Arıkovanı’nda destek bekliyor. Yapılan açıklamada; otizmli çocuklar, beyin ve sinir sisteminin farklı yapısı ya da işleyişi nedeniyle iletişim problemi ve konuşma konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bu durum hem çocuklar hem de aileler için sıkıntılara yol açabiliyor. Günümüzde otizmle mücadele etmenin tek yolu eğitimden geçiyor ancak otizmli çocukların ne yazık ki çok azı okullarda eğitim alabiliyor.



Bilgisayar mühendisi iki gencin ‘umut’ hikayesi


Otizmden etkilenme seviyesi ve problemlerin görülme şekli de her bireyde büyük farklılıklar gösteriyor. Bu sebepten dolayı her çocuğun kendine özel hazırlanmış bir eğitime ve kişiselleştirilebilir eğitim materyallerine ihtiyaçları bulunuyor. Bilgisayar Mühendisi Can Yıldız, kuzeni Umut’a otizm teşhisi konulduktan sonra bu alanda araştırmalara başlıyor. Kuzenine görsel kartlar üzerinden yeni kelimeler öğretiyor. Daha sonra da bilgisayar mühendisi Kağan Karadoğan ile Tokido projesini şekillendiriyor. Tolkido, eğitim sürecini oyunlaştırarak çocuğu konuşmaya teşvik ediyor.



Oyuncaklar annenin sesiyle konuşuyor


Tolkido, otizmli çocukların dil ve konuşma eğitimlerinde kullandıkları görsel eğitim kartlarını kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getiriyor. Sistem bir pelüş oyuncak ve kartlardan oluşuyor. Tolkido kartların üzerindeki görseller aile veya öğretmen tarafından hazırlanıp yapıştırılıyor. Kartların içerdiği ses kayıtları ise bilgisayar aracılığı ile oyuncağa kaydediliyor. Kartlar oyuncağa yaklaştırıldığında, oyuncak kartların içerdiği ses kayıtlarını seslendiriyor. Kart üzerindeki kelime veya cümleler öğrenildiğinde, Tolkido kartlar defalarca değiştirilip kullanılabilir hale geliyor. Bu sayede; aileler veya özel eğitim merkezleri yeni kart setleri satın almak zorunda kalmıyor.


Eğitim sürecini oyunlaştırarak çocuğu konuşmaya teşvik eden Tolkido kart içeriklerini aile veya öğretmen, çocuğa özel olarak hazırladığı için eğitim süreci daha verimli geçiyor. Kartların seslendirilmesinde ailenin ya da öğretmenin sesinin kullanılması da çocuk ve oyuncak arasında sıkı bir bağ kurmasına neden oluyor.



Bilimsel araştırma projesi kapsamında


Yaşar Üniversitesi’nde Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında ve Doç. Dr. Süleyman Ünlütürk danışmanlığında yürütülen proje 1 yılda tamamlandı. Proje süresince 50 adet prototip oyuncak üretildi ve bu ürünler Türkiye çapında ücretsiz olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 6 ay süre boyunca kullanıldı.




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