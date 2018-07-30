Şahsın 9 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 12 suç kaydının olduğu, 6’sı otomobil hırsızlığından 10 suçtan da arandığı ortaya çıktı.

İstanbul Bağcılar Kaymakamlığı önünde geçtiğimiz Şubat ayında Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir aracın şüpheli olduğunu fark etti. Yapılan inceleme sonucunda aracı çalıntı olduğunu fark eden polis, harekete geçti ancak zanlı polisin etrafını sardığını fark etti. Bunun üzerine gaza basan zanlı aracı polis memuru M.B.’nin üzerine sürdü. Çarpma sonucu memur yaralanırken, zanlı ise kaçarak kayıplara karıştı.

Suç makinesi olduğu ortaya çıktı

Olay sonrası polisin yaptığı araştırmada sürücünün Hakan Ö. ismindeki cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Çalışmaları artıran polis, şahsın 12 suç kaydının bulunduğu, yaralama ve oto hırsızlığından 10 suçtan ise arandığı belirlendi. 9 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Hakan Ö.’nün Esenyurt’ta bir rezidansta kaldığı belirlendi.

Suikast tabancası da ele geçirildi

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından polis, Zafer Mahallesindeki rezidansa operasyon düzenledi. Operasyonda daireye giren ekipler, Hakan Ö.’nün yanındaki yaşı küçük U.G.’yi gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada suikast silahı olarak bilinen “Sig Sauer” marka tabanca ele geçti. Nefes kesen o operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Özbek şubedeki sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.G. ise Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.