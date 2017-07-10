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10 Temmuz 2017 13:30

Oto hırsızlığı çetesi çökertildi

İstanbul ve Kocaeli’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla oto hırsızlığı çetesi çökertildi.

Oto hırsızlığı çetesi çökertildi

10 Temmuz 2017 13:30

Şüpheliler emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinin çaldıkları aracı satıp aynı aracı tekrar çalarak başkasına sattıkları belirlendi.


İstanbul’un çeşitli ilçeleri ve Kocaeli’de 05.07.2017 tarihinde düzenlenen operasyonla 13 farklı olaya karışan 5 şüphelinin içinde bulunduğu oto hırsızlığı çetesi çökertildi. İddiaya göre, şüpheliler çaldığı 14 aracın bazılarını parçaladı bazılarını ise şase numarasını değiştirerek başkalarına sattı. Ağır hasarlı araçların bilgilerini çaldıkları araçlara uyarlayan şüpheliler araçları başkalarına satarak vatandaşları bu şekilde dolandırdı. Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri şüphelilerle ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan operasyonla 5 şüpheli yakalanırken çalınan araçlar, araç parçaları ve çok sayıda sahte plaka ele geçirildi.


Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.


Şüphelilerin İstanbul Kartal’da çaldıkları bir aracın bilgilerini ağır hasarlı başka bir araca uyarladı. Şase numarası değişitirilen aracın satışı yapıldı. Şüpheliler sattıkları aracı tekrar çalarak başka bir vatandaşa sattı. Şüphelilerin bu şekilde düşük fiyata aldıkları ağır hasarlı araçların bilgilerini, çaldıkları başka araçlara uyarlayarak birden fazla kez sattıkları ve vatandaşları bu şekilde dolandırdıkları öğrenildi




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