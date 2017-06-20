Otobandan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii, Ankara istikametinde meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gelişti. Gece saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş seyir halinde olan otomobillere aldırış etmeden yola atladı. Aniden yola fırlayan vatandaşa Ankara istikametinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş takla atarak orta refüje düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekibi yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, 30 yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi. Yayaya çarpan otomobil sürücüsünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavinin ardından sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeninin orta refüje düşmesi nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi kimlik tespiti ve otopsisi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.