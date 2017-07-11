Otobüs beklediği durakta can verdi

Kazada otobüs durağında bekleyen kadın hayatını kaybetti.

Kaza saat 23:30’da D100 karayolu Bostancı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Bostancı istikametinden Ankara istikametine giden ve henüz kimliği belirlenemeyen 34 EH 7550 plakalı araç sürücüsü yolda hızla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 34 ZG 4407 plakalı araca çarpıyor. Hızını alamayan araç daha sonrada otobüs durağına daldı. Aracın çarpması sonucu durakta otobüs bekleyen Fatma Yıldırım(34) aracın altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından aracın altından çıkartılan Fatma Yıldırım sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası ambulans ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatma Yıldırım burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada 34 EH7550 plakalı araç içerisinde bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 2 şahıs kaza yerinden kaçarken, şahıslardan birisi yaralı olduğu için olay yerine gelerek ambulansla Maltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araç 34 EH 7550 plakalı aracın sürücüsü, otomobilini terk edip olay yerinden kaçarken, Polis zanlının yakalanması için operasyon başlattı. Kaza yapan otomobil ise olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle 1 şeridin kapandığı yol daha sonra aracın kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Görgü tanığı o anları anlattı

Kazayı gören görgü tanığı Hayrettin Yolcu, “ Kazayı yapan araç hızla gelip önündeki araca çarpıyor. Önce bariyerlere vuruyor. Bariyerlere vurduktan sonra otobüs durağına dalıyor. Otobüs durağında bekleyen kadına çarpıyor. Vatandaşlar kapıyı kırarak içeridekiler çıkarıyor. Onları çıkardıktan sonra araç altında kalan kadına müdahale etmeye başladık. Arabayı kaldırarak geri aldık. Kadını sedye ile ambulansa koyduk. O esnada araçta bulunan 2 kişi kayıp. Kayıplardan birisi yaralı olduğu için geri geldi. Oda ambulansa bindi. Araç şoförü ise ortada yok. Araçta 2 kişi vardı. Yaralı kadının hastanede hayatını kaybettiğini öğrendim” dedi.