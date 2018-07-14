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14 Temmuz 2018 12:49

Otobüs çalan çocuklar bu kez otomobil çaldı

İstanbul ’da özel halk otobüsü çalarak Türkiye’nin gündemine oturan çocuklar bu kez de otomobil çaldı.

Otobüs çalan çocuklar bu kez otomobil çaldı

14 Temmuz 2018 12:49

Çocukların otomobil çalma anları güvenlik güvenlik kameralarına yansıdı.


Daha önce Ümaraniye’de park halindeki özel halk otobüsünü çalan 2 çocuk Kadıköy’de lüks bir sitedeki eve girip anahtarını aldıkları otomobili çaldı. Kadıköy Bostancı’da meydana gelen hırsızlık olayında 2 çocuk bu kez sabaha karşı lüks bir sitedeki eve girip evdeki otomobil anahtarını alarak çıktı. Evden aldıkları anahtarla otomobili çalan çocukların hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Polis 2 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. Çalıntı otomobille Çekmeköy Nişantepe’de görülen çocuklar ile polis arasından kovalamaca yaşandı. Çocuklar kovalamaca esnasında yakıtı biten çalıntı araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Polisler M.Y. (13) ile K.’yi (12), kısa süre sonra yakaladı.


2 çocuk ifadelerin alınmasının ardından adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Çocuklar daha önce de halk otobüsü çalmış ve o anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti.




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