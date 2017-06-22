Otobüs şoförleri iftarda buluştu

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği tarafından düzenlenen iftar Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırmak için direksiyon çeviren otobüs şoförleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. İftara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı İsmail Yüksel, Birliğin Genel Sekreteri Onur Orhon, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Arif Emecen sektör temsilcileri ve çok sayıda otobüs şoförü katıldı. Ezanın okunmasıyla aynı sofralarda buluşan sektör temsilcileri ve şoförler hep birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Farklı illerden şoförlerin birbiriyle buluşmasına imkan sağlayan iftarla hem şoförler birbirlerini tanıyor hem de aralarında dayanışmanın arttırılması hedefleniyor.

“Kazaya sebep olacak nedenleri ortadan kaldıracak tedbirleri almalarını onlara öneriyoruz”

İstanbul’a daha iyi hizmet edebilmek için yürütülen çalışmalarda şoförlerle görüş alışverişinde bulunmanın önemine dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “İstanbul’a hizmet etmek hakikaten onurlu bir görev, toplu ulaşım için hizmet eden arkadaşlar bizim için çok değerli onun için onlarla beraber iftar açmak bizi heyecanlandırıyor. İstanbul’da hizmet etmek ve hizmetin kalitesini arttırmak için elimizden gelen gayreti hep beraber gösteriyoruz. Ramazan Bayramı’nda hakikaten vatandaşlarımız toplu ulaşımı çok daha fazla tercih ediyorlar. Onlar için hep şoför arkadaşlarımız hem esnaf arkadaşlarımızın daha anlayışlı olmalarını kazaya sebep olacak nedenleri ortadan kaldıracak tedbirleri almalarını onlara öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Faydalı olacağımıza inandığımız için de bu oluşumu yaptık”

Sektör temsilcileri ve otobüs şoförlerini iftarda ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı İsmail Yüksel, “Gerçekten iyi katılımda güzel, arkadaşlarımıza herkese teşekkür ediyorum. Biz bu iftarları zaman zaman yapıyoruz ama böyle bir iftar ilk oluyor. Anadolu’dan gelen 10 tane ilimizin temsilcileri var. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği olarak burada iftar veriyoruz. Anadolu’dan katılım olarak ilk iftar. Bütün esnafın Ramazan Bayramını kutluyorum, hayırlı bayramlar, bol kazançlar diliyorum. İnşallah iyi olur iyi şeyler bekliyoruz. Faydalı olacağımıza inandığımız için de bu oluşumu yaptık” şeklinde konuştu.

“5-6 ayda bir Türkiye’nin değişik illerinde birlikte oluyoruz”

Şoförler için bir iftar düzenlenmesinin çok güzel bir şey olduğunu kendisinin Manisalı şoförleri temsil ettiğini belirten Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı , “Bütün 81 vilayetten başkanlar burada hep birlikte sorunlara çözüm yolları arıyoruz, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Başkan da olsalar hepsi direksiyondan gelme 5-6 ayda bir Türkiye’nin değişik illerinde birlikte oluyoruz” dedi.

“İnsanlar niyetli olduklarında biraz daha sinirli oluyorlar”

İstanbul’da Anadolu Yakası’nda 13 numaralı hatta şoförlük yaptığını ve gün içinde birçok insanla karşılaştıklarını ifade eden Serhat Altınyayla, “Şu an okullar kapandı o kadar fazla bir yoğunluğumuz yok ama yine hareket oluyor. İnsanlar niyetli olduklarında biraz daha sinirli oluyorlar ama elimizden geldiğince uyum sağlamaya çalışıyoruz. Camiamız, büyüklerimiz burada dayanışma, birlik içinde hep beraber iftarımızı açıyoruz. Sektörümüzü daha iyi yerlere taşımaya çalışıyoruz” diye konuştu.