Otobüs şoförünün bıçaklanma anı kamerada

Tarlabaşı Bulvarı’nda geçtiğimiz cumartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, 4 şahıs Taksim-Kayaşehir hatlı özel halk otobüsüne binmişti. Akbil kullanmadığı iddia edilen şahıslar ile otobüs şoförü arasında kavga çıkmıştı. Kavga sırasında otobüs şoförü bacağından bıçaklanmıştı. Olay anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Otobüste bulunan kameralara yansıyan görüntülerde, 4 şahıs otobüse biniyor. Şahıslardan sadece bir tanesinin akbil kullandığı görülüyor. Bir süre sonra şoför ve şahıslar arasında tartışma çıktığı görülüyor. Giderek büyüyen tartışmada şahıslardan bir tanesi şoförü bacağından bıçaklıyor.